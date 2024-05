Djerba : Quatre personnes dÃ©cÃ¨dent aprÃ¨s avoir consommÃ© de l’alcool frelatÃ©

Djerba : Quatre personnes décèdent après avoir consommé de l’alcool frelaté

Quatre personnes ont tragiquement perdu la vie sur l’île de Djerba entre samedi et dimanche, vraisemblablement après avoir consommé de l’alcool frelaté. C’est ce qu’a annoncé dimanche Lassâad El Horr, porte-parole du tribunal de première instance de Médenine, en attendant les conclusions du rapport de la médecine légale.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a également précisé que trois autres individus ont été secourus et ont subi un lavage gastrique. Il a souligné qu’une personne a été placée en garde à vue pour la vente de substances périmées, toxiques et impropres à la consommation. Les produits incriminés ont été saisis et seront soumis à des analyses afin de déterminer leur nature exacte.

Gnetnews