Dora Milad rÃ©Ã©lue PrÃ©sidente de la FÃ©dÃ©ration Tunisienne de l’HÃ´tellerie pour un nouveau mandat

Dora Milad réélue Présidente de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie pour un nouveau mandat

Dora Milad a été reconduite à la présidence de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) pour un nouveau mandat de trois ans, couvrant la période 2024-2027.

Le nouveau Bureau Exécutif de la FTH est ainsi composé comme suit :

– Dora Milad, Présidente

– Rym Belajouza Ben Fadhel, Secrétaire Générale

– Khaled Fakhfakh, Trésorier Général

– Hichem Driss, Vice-président et Président de la FRH Sousse – Kantaoui

– Jalel Eddine Henchiri, Vice-président et Président de la FRH Djerba – Zarzis (Sud-Est)

– Dimassi Slim, Vice-président et Président de la FRH Monastir

– Mohamed Abid, Vice-président et Président de la FRH Sfax

– Mohamed Belhedi, Vice-président et Président de la FRH Mahdia

– Ahmed Kamoun, Vice-président et Président de la FRH Tunis – Bizerte

– Karim Cherait, Vice-président et Président de la FRH Tozeur (Sud-Ouest)

– Tahar Zahar, Vice-président et Président de la FRH Hammamet-Nabeul (Cap Bon)

Les présidents des commissions techniques ont également été désignés :

– Dora Milad : Formation et Communication

– Jalel Henchiri : Économie et Finance

– Slim Dimassi : Affaires sociales et juridiques

– Narjess Bouasker : Tourisme durable et Culture

– Mohamed Ben Ezzeddine : Marketing et Innovation

– Boubaker Bouzrara : Hôtels indépendants.

Gnetnews