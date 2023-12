Education: Le ministère et les enseignants en conflit sur la question des sanctions

Lors d’une conférence de presse tenue dans le cadre d’une visite à Tataouine, le Secrétaire Général de la Fédération Générale de l’Enseignement Secondaire, Mohamed Safi, a exprimé son mécontentement à l’égard des récentes déclarations du ministre de l’Éducation concernant la décision de suspendre environ 3000 enseignants du primaire pour le mois de juillet. Selon Safi, le discours du ministre est caractérisé par une rigidité excessive et ne favorise pas un véritable partenariat entre le syndicat et l’autorité de supervision.

Safi a souligné que la Fédération soutient pleinement les enseignants du primaire et a appelé le ministre à revenir sur sa décision lors de leur première rencontre à la prise de ses fonctions. Il estime que la relation entre le ministère de l’Éducation et la Fédération a connu deux étapes distinctes, la première avant le congrès et la seconde après.

Le Secrétaire Général a également critiqué la politique du ministère de l’Éducation, soutenue par le gouvernement, visant à restreindre les droits syndicaux et les congés syndicaux. Il a souligné que de tels accords relèvent d’engagements internationaux signés par la Tunisie et ne sont pas des concessions de la part de quiconque. La Fédération ne tolérera pas de telles décisions et ne consentira pas à des restrictions sur le travail syndical, a-t-il ajouté.

Mohamed Saffi a également rappelé que le ministre actuel de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, bénéficiait encore récemment de ces droits syndicaux.

Gnetnews