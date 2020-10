Ã‰gypte : Anis Badri rejoint les Darawish

Égypte : Anis Badri rejoint les Darawish

C’est officiel. L’attaquant tunisien Anis Badri est un nouveau joueur du club d’Al Ismaily en Egypte. Les Darawish viennent d’annoncer le transfert via leur page Facebook.

Badri a quitté Al Ittihad Djeddah et était en négociations avec l’ES Tunis, avant de s’engager pour les deux prochaines saisons avec Al Ismaily qui compte recruter l’ex Sang et Or, Franck Kom.

GnetNews