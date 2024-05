Ã‰lection de Mohamed Naoufel Frikha au bureau exÃ©cutif de l’Organisation des organes d’administration des Ã©lections arabes

Élection de Mohamed Naoufel Frikha au bureau exécutif de l’Organisation des organes d’administration des élections arabes

Le Vice-président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), Mohamed Naoufel Frikha, a été élu membre du troisième bureau exécutif de l’Organisation des organes d’administration des élections arabes (ArabEMBs) le dimanche 26 mai 2024. Cette élection a eu lieu lors de la 6e Assemblée générale de l’organisation à Amman.

Par ailleurs, Mahmoud El Ouaer, membre du conseil de l’ISIE, a été élu membre du deuxième comité directeur du Réseau arabe pour les femmes aux élections, selon un communiqué de l’ISIE.

La 6e Assemblée générale de l’Organisation des organes d’administration des élections arabes a réuni les présidents et membres des délégations des administrations électorales arabes, ainsi que les membres du bureau exécutif de l’organisation.

Les discussions ont porté sur les efforts et réalisations de l’organisation et de ses réseaux au cours de la période écoulée, ainsi que sur les priorités à venir. À cette occasion, le rapport annuel de l’Organisation des organes d’administration des élections arabes et de ses réseaux a été adopté.

Gnetnews