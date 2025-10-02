ELIM-CM26 : Les convoqués pour les deux derniers matchs de la Tunisie

02-10-2025

Le sélectionneur tunisienne Sami Trabelsi a communiqué aujourd’hui la liste des joueurs convoqués pour les deux derniers matches de la Tunisie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les internationaux tunisiens disputeront les 10 et 13 octobre au stade Hamadi Agrebi de Rades deux rencontres face au Sao Tomé-et-Principe et à la Namibie pour le compte des 9ème et 10ème journées du group H.

Pour rappel, la Tunisie a déjà validé son billet pour le Mondial 2026.

Voici la liste complète des joueurs convoqués :

Gardiens :

Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Béchir Ben Said (Espérance de Tunis), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs :

Yan Valery (Scheffield Wednesday), Moutaz Neffati (Ifk Norrköping), Dylan Bronn (FC Servette), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Akhmat Grozny), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice), Mortadha Ben Ounnes (Kasimpasa), Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk)

Milieux :

Ferjani Sassi (Al Gharafa), Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Aissa Laidouni (Al Wakrah), Hannibal Mejbri (FC Burnley), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano FC), Ismael Gharbi (Augsbourg), Firas Belarbi (Sharjah FC), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly)

Attaquants :

Naim Sliti (Al Shamal), Elias Saad (Augsbourg), Sébastien Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala), Youssef Snana (Al-Sailiya), Sayfallah Ltaief (FC Twente)

