ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie termine sur une victoire

13-10-2025

Voici les résultats et le classement général du groupe H après les matches de la 10ème et dernière journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 disputés ce lundi :

Groupe H :

Tunisie 3-0 Namibie

Guinée Equatoriale 1-1 Liberia

Sao Tomé-et-Principe 1-0 Malawi

Classement final :

1- Tunisie 28 pts (+22) (Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026)

2- Namibie 15 pts (+3)

3- Liberia 15 pts (+2)

4- Guinée Equatoriale 11 pts (-4) (-1 m)

5- Malawi 10 pts (-2) (-1 m)

6- Sao Tomé-et-Principe 3 pts (-21)

