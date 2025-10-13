ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie termine sur une victoire
Voici les résultats et le classement général du groupe H après les matches de la 10ème et dernière journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 disputés ce lundi :
Groupe H :
Tunisie 3-0 Namibie
Guinée Equatoriale 1-1 Liberia
Sao Tomé-et-Principe 1-0 Malawi
Classement final :
1- Tunisie 28 pts (+22) (Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026)
2- Namibie 15 pts (+3)
3- Liberia 15 pts (+2)
4- Guinée Equatoriale 11 pts (-4) (-1 m)
5- Malawi 10 pts (-2) (-1 m)
6- Sao Tomé-et-Principe 3 pts (-21)