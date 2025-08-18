EmployÃ© de la STEG dÃ©cÃ©dÃ© Ã Sousse dans un accident sur un poteau Ã©lectrique: PrÃ©cisions

Un employÃ© de la SociÃ©tÃ© Tunisienne de lâ€™Ã‰lectricitÃ© et du Gaz (STEG) est dÃ©cÃ©dÃ© hier Ã Sousse, suite Ã une chute dâ€™un poteau Ã©lectrique alors quâ€™il effectuait des travaux de maintenance, a indiquÃ© Anis Besbes, directeur de la distribution au district du Centre de la STEG. Selon les premiÃ¨res informations, lâ€™accident serait directement liÃ© Ã cette chute.

Le directeur a exprimÃ© ses condolÃ©ances Ã la famille du dÃ©funt et a soulignÃ© lâ€™engagement de lâ€™entreprise Ã ses cÃ´tÃ©s. Il a Ã©galement dÃ©plorÃ© la rÃ©pÃ©tition de ce type dâ€™accidents, malgrÃ© les efforts de la STEG pour fournir les Ã©quipements de protection, la formation et lâ€™encadrement nÃ©cessaires aux employÃ©s.

Anis Besbes a rappelÃ© que des incidents similaires ont dÃ©jÃ coÃ»tÃ© la vie Ã plusieurs salariÃ©s, dont deux en 2021 et 2023, un en 2022 et un autre en 2024, mettant en lumiÃ¨re les risques persistants liÃ©s aux interventions sur le rÃ©seau Ã©lectrique.

