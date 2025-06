En Tunisie, 900 000 baguettes gaspillées chaque jour

Le 12 juin 2025, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a organisé une journée de sensibilisation à destination des enfants, axée sur la réduction du gaspillage alimentaire et la préservation de l’environnement.

Lors de cet événement, Fatma Zahra Bouallagui, coordinatrice du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en milieu urbain, a tiré la sonnette d’alarme sur l’ampleur du phénomène en Tunisie. Elle a cité une étude de l’Institut national de la statistique (INS) révélant que les ménages tunisiens jettent quotidiennement près de 900 000 pains. À l’échelle annuelle, cela représente 16 % du pain acheté, 10 % des pâtes et céréales, 6,5 % des légumes et 4 % des fruits.

Des chiffres jugés préoccupants par la responsable, qui a insisté sur la nécessité de former les jeunes générations à adopter un comportement de consommation responsable et durable. Cette démarche éducative vise à ancrer, dès le plus jeune âge, les bons réflexes pour préserver les ressources alimentaires et l’environnement.

