En visite en Tunisie, le vice-minitre des AE nippon a renouvelÃ© lâ€™engagement de son pays Ã  soutenir la coopÃ©ration avec le nÃ´tre

En visite en Tunisie, le vice-minitre des AE nippon a renouvelé l’engagement de son pays à soutenir la coopération avec le nôtre

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu hier, jeudi 02 mai 2024, le vice-Ministre des Affaires Etrangères du Japon, Fukazawa Yoichi, qui effectue une visite de travail dans notre pays du 30 avril au 2 mai 2024.

Le ministre a souligné les relations de longue date entre la Tunisie et le Japon et le dynamisme qu’elles ont connu récemment dans de nombreux domaines, mettant l’accent sur l’importance des consultations et des contacts directs entre les hauts responsables des deux pays.

Il a également salué le niveau de coopération entre les deux pays, la qualité de ses programmes et le soutien continu du Japon à notre pays. Il a appelé à la nécessité d’élever le partenariat tuniso-japonais à un stade qualitatif distingué, à travers le développement des investissements japonais en Tunisie et, ce à la lumière des opportunités importantes qu’offre notre pays aux investisseurs étrangers.

Nabil Ammar a souligné la détermination de la Tunisie à assurer une participation effective aux réunions préparatoires de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique TICAD 9″ et du Forum économique arabo-japonais.

Fukazawa Yoichi a salué, pour sa part, le niveau distingué des relations bilatérales entre la Tunisie et le Japon et a renouvelé l’engagement de son pays à continuer de soutenir la coopération avec notre pays et ses efforts dans le domaine du développement économique et social et le développement durable.

Le haut responsable japonais a également exprimé l’aspiration de son pays à voir une participation tunisienne aux échéances multilatérales importantes à organiser, au cours de la période à venir, au Japon, en particulier la réunion ministérielle préparatoire pour la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD) et le Forum économique arabo-japonais.

La réunion a également permis d’examiner les points de vue des deux parties sur les questions internationales les plus importantes, en particulier la situation dans les territoires palestiniens occupés, la guerre en Ukraine et la situation dans la région de l’Asie de l’Est.

abil Ammar a rappelé la position ferme et de principe de la Tunisie sur la question palestinienne et a qualifié la situation actuelle à Gaza de « génocide ».

Le haut responsable nippon a réitéré la position de son pays favorable à la résolution des Nations Unies sur le cessez-le-feu dans les territoires palestiniens et appelant Israël à respecter le droit international humanitaire. Il a rappelé, aussi, que son pays a voté en faveur du projet de résolution onusienne visant à reconnaître un État palestinien.

Les deux parties ont noté les traditions de consultation et de soutien mutuel pour les candidatures des deux pays aux instances internationales.