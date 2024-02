Énergies renouvelables, climat des affaires, digitalisation…les axes de coopération entre la Tunisie et la société financière internationale

La coopération entre la Tunisie et la société financière internationale, (IFC), dans les secteurs vitaux et en matière d’appui des réformes économiques ont été au centre de la rencontre entre la ministre de l’Economie et de la Planification Feriel Ouerghi Sebeï, et le directeur régional de l’Afrique du Nord, de la société financière internationale (SFI), filiale de la banque mondiale, Oumar Sylla, qui était accompagné de la représentante-résidente, Sarra Morsi.

La rencontre à laquelle était présente la cheffe de cabinet du chef du gouvernement, Samia Charfi, était « une occasion d’examiner les perspectives de coopération financière et technique, dans le cadre des réformes et priorités fixées par le gouvernement tunisien ».

Les deux parties ont évoqué les domaines au développement desquels, l’institution financière internationale pourrait contribuer, par l’expertise et le soutien technique, comme les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, la lutte contre les répercussions climatiques, l’amélioration du climat des affaires, la digitalisation des services administratifs, la simplification des procédures…outre les domaines du renouveau, du soutien des start-ups, de la réforme des entreprises publiques, ainsi que l’accélération de la finalisation de l’étude spécifique au transport hydraulique du phosphate.

Il a été, par ailleurs, question de l’importance de poursuivre le soutien du secteur privé, à travers la mise à disposition des lignes de crédit et de l’expertise technique au profit des entreprises, ce qui les aide à développer, davantage, leur capacité compétitive. Il s’agit, aussi, de les accompagner pour s’inscrire dans le programme de réduction des émissions carbone.

Oumar Sylla a affirmé l’engagement de la société financière internationale à renforcer la coopération et le partenariat, en assurant le soutien nécessaire, technique et financier, ce qui aide la Tunisie à mettre en oeuvre ses programmes de réforme et de développement.

