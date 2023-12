Engagement de la Tunisie pour les réfugiés : Le ministre Nabil Ammar annonce des initiatives majeures à Genève

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a pris part au 2ème Forum Mondial sur les Réfugiés à Genève, dans le cadre de sa visite de travail dans la ville suisse. L’événement, qui se déroule du 13 au 15 décembre 2023 sous la présidence du Secrétaire Général des Nations Unies et avec le co-parrainage de plusieurs nations, dont la Suisse, la France, le Japon, la Jordanie, l’Ouganda, la Colombie, et le HCR, constitue une tribune internationale majeure pour discuter des défis liés aux réfugiés.

Lors de son discours à la plénière du Forum, le Ministre a annoncé deux engagements significatifs pris par la Tunisie à cette occasion. Au niveau national, le pays s’engage à contribuer au renforcement de la paix et à la prévention des conflits sur le continent africain pendant son mandat en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour la période 2022-2024. Au niveau multipartite, la Tunisie s’engage à s’attaquer aux causes profondes des conflits, à prévenir les conflits et à construire la paix.

Nabil Ammar a rappelé l’initiative du Président de la République qui a conduit à l’adoption de la Résolution 2532 du Conseil de Sécurité, visant à mettre fin aux hostilités mondiales pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Malgré l’augmentation sans précédent des flux de réfugiés et de migrants irréguliers, la Tunisie reste engagée à respecter toutes ses obligations internationales en matière de migration et de droit humanitaire. Le Ministre a appelé les organisations onusiennes spécialisées à assumer pleinement leur rôle pour venir en aide aux réfugiés et migrants, assurant leurs besoins fondamentaux.

Il a également souligné l’importance de traiter cette question dans le cadre d’une approche collective et globale, en référence au processus en cours depuis la Conférence internationale sur la migration à Rome en juillet dernier. M. Ammar a participé à un événement parallèle de haut niveau sur l’engagement multipartite, initié par l’Égypte, la Colombie et la Norvège, au cours duquel il a réitéré le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne et plaidé pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, l’accès urgent de l’aide humanitaire, et la levée du blocus imposé depuis des années à Gaza et à l’ensemble de la Palestine.

Gnetnews