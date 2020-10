ancement de Enseignement universitaire 100% Ã  distance dans toutes les universitÃ©s de la Tunisie du 02 au 14 novembre

ancement de Enseignement universitaire 100% à distance dans toutes les universités de la Tunisie du 02 au 14 novembre

Le conseil scientifique des universités Tunisiennes a décidé lors d’une réunion tenue le 30 octobre avec la présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Olfa Ouda, le lancement de l’enseignement universitaire 100% à distance dans toutes les universités de la Tunisie, du 02 au 14 novembre 2020.

Cette décision intervient en fonction des dernières évolutions de la situation épidémiologique en Tunisie.

Le retour en classe est ensuite annoncé pour le lundi 16 novembre 2020.

Quant aux étudiants qui n’ont pas accès à internet, ils sont appelés à suivre les cours à distance, à partir des salles des universités, équipées à cette occasion d’ordinateurs connectés à internet.

Les étudiants en médecine, médecine dentaire, et médecine vétérinaire sont autorisés à poursuivre leurs stages, avec l’obligation d’appliquer rigoureusement le protocole sanitaire.

D’autre part, le conseil scientifique a décidé le report des tests de contrôle prévus pour le 02 au 14 novembre 2020, avec la possibilité de se faire évaluer à distance.

Concernant les soutenances de projets de fin d’étude (PFE) et du doctorat, elles se limiteront à la présence des membres du jury et du candidat. Elles ne seront pas ouvertes au public.

Pour les étudiants bloqués à l’étranger, ils sont autorisés à soutenir leurs PFE à distance avec la présence obligatoire d’un membre du cadre pédagogique des établissements dans lesquels ils sont inscrits à l’étranger.

Ces soutenances peuvent se dérouler dans les ambassades Tunisiennes, après coordination avec la direction générale de la coopération internationale.

Au sujet des étudiants de doctorats, et les candidats pour la réhabilitation universitaire, situés actuellement à l’étranger, et qui ne peuvent pas rentrer à cause de la fermeture des frontières de quelques pays, la discussion de leurs thèses se fera en place en présentiel. Des dates qui coïncident avec leur retour, leur seront communiquées.

Gnetnews