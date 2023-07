Entretien Ammar/ Al-Nahiane à Abou Dhabi, les Emirats se tiennent aux côtés de la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu hier, lundi 17 juillet, à Abou Dhabi, avec son homologue émirati, cheikh Abdallah Ben Zayed al-Nahiane, où il était question des relations tunsio-émiraties, et des moyens de consolider la coopération conjointe dans différents secteurs, notamment économiques, commerciaux et d’investissement.

Le ministre s’est dit satisfait de « la dynamique positive et de la cadence exceptionnelle des contacts et visites entre hauts responsables des deux pays », affirmant « la nécessité d’œuvrer à hisser les relations bilatérales aux meilleurs niveaux, et à bien se préparer aux prochaines échéances bilatérales ».

Le ministre a valorisé les dispositions des Emirats à consolider ses relations avec notre pays dans différents domaines de coopération, du fait des moyens et opportunités de partenariat existants dans les deux pays, notamment dans les secteurs économiques et d’investissement.

Le chef de la diplomatie émirati a, pour sa part, dit sa « fierté des anciennes relations fraternelles tuniso-émiraties », soulignant la détermination de les consolider et développer, davantage, dans différents secteurs d’intérêt commun ».

Les Emirats se tiennent aux côtés de la Tunisie, et sont disposés à développer leurs relations et à leur donner un nouvel élan dans tous les secteurs, a-t-il indiqué en substance.

Gnetnews