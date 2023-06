Entretien Saïed/Feki: « La spéculation, la provocation de crises, la diffamation et le chaos ne relèvent pas des libertés »

Ce vendredi 2 juin 2023, le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, au palais de Carthage. Ils étaient accompagnés du directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saïdane, et du commandant en chef de la Garde nationale, Houcine Gharbi.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion s’est concentrée sur l’évaluation de la situation générale dans le pays. Le chef de l’État a souligné la nécessité de relever tous les défis afin de préserver la patrie et l’État. Il a appelé à maintenir la paix civile et à s’opposer aux tentatives de spéculation ou de création de crise, soulignant que le « pain des citoyens » ne doit plus être touché.

Par ailleurs, le président Saïed a affirmé que faire respecter la loi ne signifie pas porter atteinte aux libertés garanties par la Constitution et les lois. Il a souligné la nécessité de rendre ces libertés tangibles dans la réalité. Cependant, il a ajouté que la spéculation, la provocation de crises, la diffamation et le chaos ne relèvent pas des libertés, mais sont des actes passibles de poursuites selon la loi.

La réunion a également été l’occasion de souligner les efforts déployés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui représente un danger non seulement pour les consommateurs, mais pour l’ensemble de la société.

Concernant la migration irrégulière, le président a affirmé que la Tunisie accueille tous ceux qui souhaitent vivre sur son territoire, à condition que cela se fasse dans le respect de la loi. Il a dénoncé la création de tribunaux parallèles à ceux de l’État ou l’établissement d’écoles et de crèches en dehors du cadre légal, jugeant cela inacceptable.

Lors de la même réunion, des mesures de précaution ont été discutées en relation avec les examens nationaux et la lutte contre la fraude, en utilisant des outils électroniques.

