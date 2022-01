Equipe de Tunisie : Abdi rÃ©tabli ! Ben Romdhane et Ben Hmida toujours bloquÃ©s

Equipe de Tunisie : Abdi rétabli ! Ben Romdhane et Ben Hmida toujours bloqués

La Fédération tunisienne de football a annoncé que le latéral Ali Abdi sera à nouveau à la disposition du staff technique et reprendra les entrainements à partir de jeudi. D’autre part, les deux joueurs Ben Romdhane et Ben Hmida ont été encore testés positifs au Covid 19 et attendront jeudi pour un nouveau dépistage, suite auquel ils pourraient rejoindre leurs coéquipiers.

Rappelons que la Tunisie affrontera le Burkina Faso ce samedi pour tenter de décrocher son billet pour la demie-finale de la CAN.

GnetNews