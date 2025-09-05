Équipe de Tunisie : Ali Abdi forfait face à la Guinée Equatoriale

05-09-2025

En raison d’une blessure, l’international tunisien Ali Abdi ne fera pas partie du groupe des Aigles de Carthage pour le déplacement en Guinée Equatoriale, a rapporté MFM.

Abdi quittera le stage de la sélection pour rejoindre son équipe l’OGC Nice, après qu’il a été confirmé qu’il ne pourra pas participer au match contre la Guinée Equatoriale, prévu lundi prochain à 14 heures à Malabo, pour le compte de la huitième journée des éliminatoires du Mondial 2026. 

