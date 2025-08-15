ES Tunis : Nomination d’un nouveau directeur sportif

L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé aujourd’hui la nomination d’un nouveau directeur sportif.

La direction de la formation espérantiste a fait le choix de nommer Yazid Mansouri.

Ce technicien a porté le maillot de la sélection algérienne à 70 reprises.

Après avoir évolué sous les couleurs de plusieurs clubs en France, Angleterre et en Algérie, il a occupe divers postes administratifs et sportifs de directeur sportif à Monza, à Olympiakos, à Rennes et à la Fédération Algérienne de Football.