EST-Boussaïdi : « Nous ne sommes pas en crise »

Lors des trois derniers matchs, l’ES Tunis a obtenu deux résultats nuls et a concédé la défaite face au Stade Tunisien. Interrogé après le revers essuyé contre l’équipe du Bardo, le coach assistant, Anis Boussaïdi a déclaré : « Nous avons joué sur un terrain en très mauvais état. Pour une équipe technique comme la notre, c’est pénalisant. On ne cherche pas d’excuses, mais le fait est là. Période de crise ? Pas du tout. Nous restons sereins et le championnat est encore très long. Maintenant nous devons penser au match de l’ES Sahel et nous attendons une réaction positive de tout le groupe ».

GnetNews