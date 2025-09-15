Expo Osaka 2025 : Plus de 500 000 visiteurs au pavillon tunisien

Le pavillon de la Tunisie à l’Exposition universelle « Expo 2025 Osaka » au Japon a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs, a annoncé lundi le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Organisé du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l’île artificielle de Yumeshima, l’Expo 2025 a pour thème : « Concevoir la société future pour nos vies ».

Le visiteur numéro 500 000 a été accueilli par des applaudissements avant d’être invité dans la salle d’honneur, où lui ont été offerts des cadeaux issus de l’artisanat tunisien, symbolisant à la fois authenticité, ouverture et créativité.

Une vitrine culturelle et diplomatique

S’étendant sur 300 m², le pavillon tunisien se présente comme une vitrine des racines culturelles, du dynamisme contemporain et des opportunités futures du pays. Décrit comme un pont entre les cultures, il a séduit autant les visiteurs anonymes que des personnalités de haut rang : ministres, diplomates, parlementaires et responsables internationaux, qui ont salué la qualité du contenu et l’originalité de la mise en scène. Certains l’ont même qualifié de pavillon « modèle », à la croisée entre diplomatie et chaleur populaire.

Une résonance internationale

Selon le Cepex, la participation tunisienne a suscité un large écho médiatique, au-delà du cadre de l’Expo. La presse japonaise et asiatique, ainsi que plusieurs médias arabes et européens, ont accordé une couverture remarquée à la présence tunisienne et à la richesse de son contenu.

Un programme riche en événements

Outre l’exposition permanente, le pavillon tunisien a accueilli plusieurs événements :

-le forum sur la thalassothérapie (25 juin), combinant traditions japonaises et savoir-faire tunisien ;

-la journée économique (18 août), consacrée aux opportunités d’investissement et à l’innovation ;

-la journée nationale de la Tunisie (13 août), moment fort du programme, alliant culture et modernité.

De nouveaux rendez-vous sont prévus dans les prochaines semaines, dont :

-la présentation du programme « Une commune, un produit » (25 septembre), mettant en avant les spécificités du terroir agricole et son rôle dans le développement local ;

-ainsi que la semaine de promotion du tourisme et du patrimoine (29 septembre – 1er octobre).

Gnetnews