Extension du Wi-Fi gratuit dans plusieurs aéroports régionaux tunisiens

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux voyageurs, l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a annoncé l’élargissement de son service d’accès gratuit à Internet via Wi-Fi dans plusieurs aéroports régionaux du pays.

Après l’expérience réussie dans les aéroports de Tunis-Carthage et Djerba-Zarzis, le dispositif est désormais opérationnel dans les aéroports de Sfax-Thyna, Tozeur-Nefta, Gafsa-Ksar, Tabarka-Aïn Draham et Kairouan-Kébili. Les voyageurs pourront ainsi se connecter gratuitement au réseau OACA_AEROPORT_WIFI_FREE, leur offrant une navigation fluide et rapide.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à rehausser l’expérience des usagers au sein des aéroports tunisiens, en particulier à l’approche de la saison estivale et du pèlerinage. L’OACA réaffirme à travers cette action son engagement à garantir un meilleur confort aux passagers en transit ou en attente, tout en modernisant les infrastructures numériques de ses installations.

Gnetnews