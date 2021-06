Femmes de Tunisie : En famille ou entre amies, on se délecte au bord de la plage, la pandémie, on fait avec ! (Reportage)

La chaleur s’est installée en Tunisie pour l’arrivée des grandes vacances d’été. Après une année difficile à cause de la pandémie, les citoyens attendent avec impatience la saison estivale pour profiter de la plage.

Pour le moment aucune mesure restrictive n’a été annoncé quant à la baignade. De plus, aucune étude scientifique n’a su démonter la capacité du virus de se transmettre dans l’eau de mer.

Avec l’annonce d’une quatrième vague dans le pays, les Tunisiens vont-ils renoncer à se baigner ? Ou au contraire comptent-ils profiter de leurs vacances et oublier la pandémie ? Nous sommes allés à leur rencontre sur la plage de La Marsa dans la banlieue nord de Tunis.

En ce début de semaine, 10h du matin, quelques familles, couples et des jeunes étaient en train de se baigner en profitant de cette journée ensoleillée.

Dans ce café au bord de la mer, de nombreuses personnes ont ramené leurs déjeuners pour passer la journée les pieds dans l’eau. En effet, elles sont venues profiter du calme en milieu de semaine, pour éviter l’encombrement et la bousculade durant le weekend, dans le but de se protéger d’une éventuelle contagion par le Covid-19.

Mais, en donnant la parole à quelques passants, nous avons constaté que leur plus grande hantise demeure celle de la méduse mortelle « Physalia physalis », apparue il y a quelques mois sur quelques plages de Tunis (Sidi Bousaïd, Carthage, Rades et Boukornine), selon l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM).

A quelques pas de l’entrée vers cette côte de la mer, nous avons rencontré un groupe de jeunes femmes accompagnées de leurs enfants, venues profiter du beau temps.

Selon l’une d’elles, les citoyens ont appris à vivre avec le virus. « Nous choisissons souvent des espaces extérieurs et ouverts pour nous réunir, et nous évitons les sorties dans les cafés fermés. D’ailleurs, nous nous sentons en sécurité ici, en respirant l’air frais. Sinon, nous avons particulièrement peur de la méduse qui guette la sécurité de nos enfants».

Pour sa cousine intervenue également à ce sujet, le virus a certes changé leurs habitudes estivales, avec son groupe d’amies elles sortent moins et ne passent plus des nuitées en groupe dans une maison au bord de la mer. « Mais, nous n’avons plus peur de la pandémie, comme avant. En été, la méduse représente pour nous la plus grande menace », s’inquiète-t-elle.

Ce constat a été confirmé par une autre maman, qui nous a indiqué qu’elle a peur pour ses enfants de cette créature maritime toxique. « Je n’ai pas peur autant du virus car l’eau de mer se renouvelle, et avec la chaleur du soleil, il disparait, comme je l’ai entendu dire», analyse-t-elle.

A quelques mètres de cette table, nous avons pris la parole d’un autre père de famille accompagné de sa femme et de ses quatre enfants. Pour lui, le Coronavirus a réellement impacté ses habitudes durant l’été. « Nous nous rendons moins dans les mariages, et nous évitons de nous baigner les weekends. Tout ça pour appliquer la distanciation sociale, et protéger ma famille », ajoute-t-il.

Mais, ceci n’est pas le cas pour tout le monde, une autre vacancière d’une cinquantaine d’années, nous a confié qu’elle ne pourrait pas se priver de s’amuser avec ses cousines. « C’est le destin qui décidera de qui attrapera la virus. En attendant, il faut continuer à vivre tout en respectant les mesures sanitaires. « Nous ne laisserons pas la pandémie nous changer nos habitudes! », lance-t-elle.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi