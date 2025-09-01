Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux collectés

La campagne agricole 2024-2025 s’est officiellement achevée hier avec une collecte totale de 12 millions de quintaux de céréales, a annoncé Chokri El Djebbi, membre de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), dans une déclaration accordée à la Radio Nationale.

Selon les données communiquées, le blé dur représente près de 70 % de la production enregistrée.

Alors que s’ouvre ce lundi la nouvelle campagne agricole 2025-2026, les besoins en semences feront prochainement l’objet d’une évaluation précise. Pour accompagner les agriculteurs dans cette nouvelle étape, l’État a mis à disposition environ 700 000 quintaux de semences certifiées, un volume qualifié de « record » et inédit dans l’histoire de la production nationale.

Gnetnews