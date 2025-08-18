Fin de mission du directeur du bureau de la BEI Ã Tunis : Un Ã©change avec la ministre de lâ€™Industrie

La ministre de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Ã‰nergie, Fatma Thabet Chiboub, a reÃ§u ce lundi 18 aoÃ»t 2025, au siÃ¨ge du ministÃ¨re, Jean Luc Revereault, directeur du bureau de la Banque EuropÃ©enne dâ€™Investissement (BEI) Ã Tunis, Ã lâ€™occasion de la fin de sa mission. La rencontre sâ€™est tenue en prÃ©sence du secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat chargÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique, Wael Chouchane, ainsi que du PDG de la SociÃ©tÃ© Tunisienne de lâ€™Ã‰lectricitÃ© et du Gaz (STEG), FayÃ§al Tarifa, et de plusieurs cadres supÃ©rieurs du ministÃ¨re.

Cette rencontre a Ã©tÃ© lâ€™occasion de passer en revue les principaux axes de coopÃ©ration entre la Tunisie et la BEI, qui a contribuÃ© Ã soutenir de nombreux projets dans les secteurs de lâ€™industrie et de lâ€™Ã©nergie, notamment :

– le renforcement de lâ€™usage des Ã©nergies renouvelables,

– lâ€™amÃ©lioration du rÃ©seau Ã©lectrique national,

– le projet de raccordement Ã©lectrique entre la Tunisie et lâ€™Italie (ELMED).

La ministre Fatma Thabet Chiboub a saluÃ© les contributions significatives de Jean Luc Revereault au cours de sa mission en Tunisie et a rÃ©affirmÃ© la volontÃ© de son ministÃ¨re de renforcer la coopÃ©ration avec la BEI et lâ€™ensemble des partenaires internationaux afin de soutenir les objectifs nationaux et les secteurs sous sa tutelle.

Pour sa part, Jean Luc Revereault a exprimÃ© la dÃ©termination de la BEI Ã poursuivre et Ã©largir la coopÃ©ration bilatÃ©rale, notamment dans le secteur minier, et a remerciÃ© les autoritÃ©s tunisiennes pour leur soutien et les facilitÃ©s accordÃ©es au cours de son mandat.

