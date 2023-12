Fin du privilège de gratuité pour les membres du conseil d’administration de la STEG

Le secrétaire général de la Fédération de l’électricité et du gaz, Slim Bouzidi, a informé le public le jeudi 14 décembre 2023 que les membres du conseil d’administration de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) ne bénéficieront plus du privilège de la gratuité qui leur avait été octroyé jusqu’à récemment.

Il a précisé que cette décision avait été prise il y a deux mois. En ce qui concerne le quota attribué aux employés, M. Bouzidi a expliqué que parmi les 14 000 employés de la STEG, seuls 9 000 bénéficient de ce privilège. Il a souligné que cette gratuité, considérée comme un complément de salaire, n’est pas applicable au PDG de l’entreprise. De plus, le quota alloué aux employés ne dépasse pas les cinquante dinars par mois.

Cette mesure vise à mettre fin à un avantage jugé excessif au sein du conseil d’administration de la STEG, marquant un changement significatif dans la politique de l’entreprise. La gratuité, qui était précédemment accordée aux membres du conseil d’administration, sera désormais limitée aux employés, avec des ajustements apportés pour garantir une distribution équitable au sein de l’effectif de la STEG.

