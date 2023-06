FMI, migration, sécurité… Entretien téléphonique Saïed/Macron

Une conversation téléphonique a eu lieu ce samedi 3 juin 2023, entre le président de la République Kaïs Saïed et le président de la République française, Emmanuel Macron. Au cours de cet appel, les deux chefs d’État ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays et leur volonté commune de les développer davantage.

Les deux hommes ont également évoqué d’autres questions, notamment celle de l’immigration irrégulière. « Les solutions ne peuvent pas être seulement sécuritaires, car l’expérience a montré leur inefficacité, d’autant plus que la Tunisie n’est plus seulement une zone de transit, mais est devenue une destination pour de nombreux migrants qui s’y sont installés illégalement », souligné Saïed.

Il a également déclaré qu’il est essentiel de s’attaquer aux causes plutôt qu’aux conséquences, et dans ce contexte, il a lancé un appel à l’organisation d’un sommet dédié avec la participation de tous les pays concernés par cette question, que ce soit au sud ou au nord de la mer Méditerranée.

D’autre part, les difficultés économiques et financières auxquelles la Tunisie est confrontée en raison de choix ratés dans les décennies passées ont également été abordées.

Kaïs Saïed et Emmanuel Macron ont échangé sur les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Le chef de l’Etat Tunisien a qualifié les conditions du FMI « de mèche allumée à côté de substances hautement explosives », rappelant les événements sanglants qui ont causé la mort de centaines de martyrs le 3 janvier 1984 lorsque les subventions sur les céréales et leurs dérivés ont été supprimées. « La paix civile n’a pas de prix », a-t-il lancé.

De son côté, le président français a réitéré son soutien à son homologue tunisien dans les discussions en cours avec le Fonds monétaire international. Il a également confirmé que la France soutiendrait la Tunisie dans la mise en œuvre des réformes qu’elle décidera.

Marron s’est félicité de la participation du Président Kaïs Saïed au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains. Ce sommet vise à garantir qu’aucun pays ne soit contraint de choisir entre la lutte contre la pauvreté et la protection du climat et de la nature, et à rendre les conditions d’une transition juste accessibles à tous.

Gnetnews