Fonction publique économique : La fédération UGTT annonce une grève générale le 30 juin

Le secrétaire général de la Fédération générale de la planification et des finances relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Abdallah Gammoudi, a annoncé lundi une grève générale pour le 30 juin 2025, accompagnée de plusieurs mouvements de protestation dans les semaines à venir.

Invité à s’exprimer sur les ondes de Jawhara FM, Gammoudi a précisé que cette grève concernera l’ensemble des agents relevant de la fédération, notamment ceux exerçant au sein des ministères des Finances, de l’Économie et de la Planification, du Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Le syndicaliste a justifié ce mouvement en dénonçant un blocage persistant du dialogue social et une marginalisation des revendications syndicales. « Il n’y a pas de négociations. Les syndicalistes sont harcelés. On ne reconnaît plus les acquis du dialogue social. On nous ferme les portes au visage », a-t-il déclaré, pointant un climat de tension croissante avec les autorités.

Cette annonce s’inscrit dans une série de protestations déjà décidée par la fédération. Lors de sa réunion du 21 avril dernier, l’instance administrative avait adopté un calendrier d’actions comprenant le port d’un brassard rouge pendant trois jours, du 28 au 30 avril, des manifestations les 15 et 26 mai, ainsi que le 16 juin, avant de culminer avec la grève générale du 30 juin.

Gnetnews