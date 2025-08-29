Fonction publique : Reprise du travail selon lâ€™horaire dâ€™hiver Ã partir du 1er septembre

La prÃ©sidence du gouvernement a annoncÃ©, dans un communiquÃ© publiÃ© ce vendredi, que lâ€™horaire dâ€™hiver dans la fonction publique sera appliquÃ© Ã partir du lundi 1er septembre 2025, conformÃ©ment aux dispositions du dÃ©cret nÂ°1710 du 14 septembre 2012 relatif Ã la rÃ©partition des horaires et des jours de travail des agents de lâ€™Ã‰tat, des collectivitÃ©s locales et des Ã©tablissements publics Ã caractÃ¨re administratif.

Ainsi, les horaires seront fixÃ©s comme suit :

-Du lundi au jeudi : de 08h30 Ã 12h30, puis de 13h30 Ã 17h30.

-Le vendredi : de 08h00 Ã 13h00, puis de 14h30 Ã 17h30.

Cette mesure concerne lâ€™ensemble des services de lâ€™administration publique, des collectivitÃ©s locales et des Ã©tablissements publics Ã caractÃ¨re administratif.

