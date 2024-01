Tunisie : Coupe d’Afrique des Nations, un catalyseur de fierté nationale

En ce moment, la Tunisie vibre au rythme du football, avec son équipe nationale engagée dans la compétition acharnée de la Coupe d’Afrique des Nations. Au-delà du simple spectacle sportif, cette compétition agit comme un puissant catalyseur de la fierté nationale, réunissant les Tunisiens autour de leur identité commune et suscitant un sentiment d’unité sans précédent.

Malgré la défaite des Aigles de Carthage lors de leur premier match, et leur match nul avec le Mali, la ferveur et le soutien des supporters persiste.

Mohamed Jouili, sociologue nous livre son analyse sur le lien entre fierté nationale et football.

Qu’est-ce que la fierté nationale ?

La fierté nationale est une notion complexe et subjective qui se réfère au sentiment de fierté collective partagé par les membres d’une nation envers leur pays. C’est souvent une manifestation d’attachement, de loyauté et de valorisation de l’identité nationale. Voici quelques aspects importants liés à la fierté nationale :

Histoire et héritage : La fierté nationale est souvent ancrée dans l’histoire, les traditions et les réalisations passées du pays. Les événements historiques, les figures emblématiques, et les accomplissements nationaux peuvent contribuer à forger ce sentiment.

Culture : La langue, la musique, la cuisine, les arts et d’autres aspects de la culture nationale jouent un rôle crucial dans la construction de la fierté nationale. Les symboles culturels peuvent devenir des éléments fédérateurs.

Réalisations collectives : Les réussites et les avancées dans des domaines tels que l’économie, la science, le sport, et la politique peuvent renforcer la fierté nationale. Les citoyens se sentent souvent fiers lorsque leur pays est reconnu à l’échelle mondiale.

Identité partagée : La fierté nationale découle souvent d’une identité partagée. Cela peut inclure des valeurs communes, une vision commune pour l’avenir, et un sentiment d’appartenance à une communauté nationale.

Symboles nationaux : Les drapeaux, les hymnes nationaux, les emblèmes et d’autres symboles nationaux sont des éléments visuels qui renforcent le sentiment de fierté et d’appartenance.

Le football en Tunisie : Une histoire de passion nationale

Le football en Tunisie n’est pas simplement un sport, c’est une passion nationale profondément enracinée. Les exploits passés, même peu nombreux, de l’équipe nationale, combinés à la ferveur des supporteurs, ont créé une culture où le football devient un reflet de la fierté nationale.

Les symboles nationaux tels que le drapeau rouge et blanc deviennent les couleurs sacrées de l’équipe, transcendantes au-delà du terrain de jeu. Hommes comme femmes, n’hésitent pas à arborer le maillot de l’équipe nationale pendant la compétition.

« Le football peut créer ce qu’on appelle une communauté imaginée. Les 11 millions de citoyens tunisiens sont réduits à finalement 11 joueurs », nous dit Mohamed Jouili, sociologue.

L’unité au cœur de la compétition

« La Coupe d’Afrique des Nations agit comme une force unificatrice, rassemblant des Tunisiens de toutes les régions, de toutes les classes sociales et de toutes les convictions politiques », souligne Jouli. En effet, les cafés résonnent des cris de joie, les rues sont parées des couleurs nationales, et chacun semble partager un seul objectif : la victoire. « C’est dans ces moments que la fierté nationale prend tout son sens, transcendant les différences individuelles au profit d’une identité nationale partagée », poursuit le sociologue.

Sur le plan sociologique, Mohaled Jouli indique que les compétitions comme la Coupe d’Afrique des Nations sert de miroir reflétant la dynamique sociale tunisienne. Elle offre un espace où les tensions politiques et les clivages sociaux sont temporairement relégués au second plan. La ferveur collective autour de l’équipe nationale devient un lien social fort, créant des ponts entre les générations, les quartiers et les communautés.

Le football : Un accès à la chose publique

Selon Mohamed Jouili, pour un homme ordinaire qui n’a pas accès à la chose publique, à la politique, à la société civile, en somme, aux choses qui relèvent de la citoyenneté, il est plus facile de vivre cette appartenance à la nation à travers le football.

« Il ne peut conceptualiser l’appartenance nationale qu’à travers quelque chose de palpable comme le football », explique-t-il.

Dans une société fracturée en crise, le football peut être le moteur de cette communion autour d’un sentiment d’appartenance. Le sociologue prend pour exemple l’Allemagne au sortir de la seconde guerre mondiale. Il explique dans ce contexte que les Allemands ont pu reconstruire leur appartenance nationale lorsque l’Allemagne a gagné la coupe du monde en Suisse en 1954.

De ce fait, le football est le moyen le plus facile de donner à tous les tunisiens les ficelles d’une appartenance identitaire à une nation. « Tous les peuples ont besoin de ces moments forts pour mettre en avant la fierté nationale surtout au moment des victoires. Même si elle peut se fragiliser au moment des défaites, elle reste cependant intacte à chaque match ou compétition derrière un espoir toujours aussi grand de victoire », conclut-il.

Ainsi, le football, en tant que médium culturel, casse les barrières linguistiques et crée un langage universel de passion et d’émotion. Les joueurs deviennent des héros, incarnant les rêves et les aspirations d’une nation.

Wissal Ayadi