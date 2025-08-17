France-L1 : Début victorieux pour le PSG

17-08-2025

Le PSG a débuté sa saison 2025-2026 de Ligue 1 par une victoire poussive mais précieuse face au FC Nantes, sur un score de 1-0 au stade de la Beaujoire.

Dans un match où le champion de France a eu du mal à trouver la faille face à une équipe nantaise bien en place, le salut est venu de Vitinha. Le milieu de terrain parisien a marqué le seul but de la rencontre à la 67ème minute, sur une frappe lointaine déviée par la défense des Canaris.

Malgré plusieurs occasions, notamment un tir de Ramos sur la barre transversale et une tête de Beraldo sur le poteau, le PSG a peiné à concrétiser sa domination. Cependant, les Parisiens ont réussi à conserver leur avance jusqu’à la fin du match, s’assurant ainsi les trois points et une première victoire pour lancer leur saison.

