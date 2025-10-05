France-L1-J07 : Match nul et carton rouge pour Abdi

05-10-2025

Le derby de la Côte d’Azur entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, s’est soldé par un match nul spectaculaire 2-2 au Stade Louis-II. Nice a pris l’avantage grâce à un doublé de Sofiane Diop (29e, 42e sur penalty), malgré l’expulsion de leur joueur Ali Abdi à la 34e minute. En supériorité numérique, l’AS Monaco est revenue au score grâce à un autre doublé, celui d’Ansu Fati, qui a transformé deux penalties (45e+5, 56e), assurant ainsi le partage des points dans une rencontre très animée. Malgré une domination en seconde période, l’ASM n’a pas réussi à faire plier une équipe niçoise réduite à dix, mais très courageuse.

La prestation d’Ali Abdi a été malheureuse et brève, écopant d’un second carton jaune à la 34e minute, synonyme d’expulsion, laissant son équipe de l’OGC Nice jouer à dix pendant plus d’une heure.

