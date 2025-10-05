France-L1-J07 : Match nul et carton rouge pour Abdi

Le derby de la Côte d’Azur entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, s’est soldé par un match nul spectaculaire 2-2 au Stade Louis-II. Nice a pris l’avantage grâce à un doublé de Sofiane Diop (29e, 42e sur penalty), malgré l’expulsion de leur joueur Ali Abdi à la 34e minute. En supériorité numérique, l’AS Monaco est revenue au score grâce à un autre doublé, celui d’Ansu Fati, qui a transformé deux penalties (45e+5, 56e), assurant ainsi le partage des points dans une rencontre très animée. Malgré une domination en seconde période, l’ASM n’a pas réussi à faire plier une équipe niçoise réduite à dix, mais très courageuse.

La prestation d’Ali Abdi a été malheureuse et brève, écopant d’un second carton jaune à la 34e minute, synonyme d’expulsion, laissant son équipe de l’OGC Nice jouer à dix pendant plus d’une heure.