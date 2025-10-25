France-L1-J09 : Le PSG passe sans forcer à Brest

Le Paris Saint-Germain s’est imposé avec autorité sur le score de 3-0 face au Stade Brestois, à l’occasion de la 9ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ont pris l’ascendant en première période grâce à un doublé d’Achraf Hakimi (29e et 40e), le latéral marocain se montrant décisif offensivement.

Malgré un manque de spectacle par moments et une intervention du gardien parisien Lucas Chevalier pour éviter la réduction du score sur une occasion brestoise, le PSG a géré son avantage et a scellé sa victoire dans le temps additionnel par un but de Désiré Doué (90e+6). Ce succès permet au club de la capitale de reprendre provisoirement la tête du classement de la Ligue 1.