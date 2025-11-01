France-L1-J11 : Le PSG domine Nice ! Match entier pour Abdi

Le Paris Saint-Germain s’est imposé in extremis face à l’OGC Nice (1-0) au Parc des Princes lors de la 11e journée de Ligue 1. Le match a été marqué par une domination stérile du PSG face à un bloc niçois extrêmement solide et bien organisé défensivement, qui a longtemps tenu bon grâce notamment à l’excellente performance de son gardien. Alors que l’OGC Nice, qui aurait même pu surprendre les Parisiens en fin de match, pensait arracher un point précieux, c’est finalement l’attaquant parisien Gonçalo Ramos qui a délivré son équipe à la 94e minute sur une tête consécutive à un corner, offrant une victoire arrachée aux Parisiens.

L’international tunisien Ali Abdi a disputé le.match entier et a été auteur d’une prestation correcte.