France-L1 : Le PSG déroule à Toulouse

Le Paris Saint-Germain s’est imposé dans un match spectaculaire et riche en buts face à Toulouse, avec un score final de 6-3. La rencontre, comptant pour la 3ème journée de la Ligue 1, a été un véritable festival offensif au Stadium de Toulouse. Le jeune prodige João Neves s’est distingué en inscrivant un triplé, dont deux buts spectaculaires, tandis qu’Ousmane Dembélé a ajouté un doublé.

Malgré la bonne volonté des Toulousains et quelques buts marqués, le PSG a fait preuve d’une efficacité redoutable et s’est montré intraitable pour remporter la victoire et prendre provisoirement la tête du classement.