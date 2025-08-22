France-L1 : Le PSG enchaîne face à Angers

22-08-2025

Le Paris Saint-Germain a remporté son premier match à domicile de la saison de Ligue 1 en s’imposant 1 à 0 face à Angers, un résultat qui confirme un début de saison parfait pour les Parisiens. Malgré une nette domination dans le jeu, les champions en titre n’ont pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions en première mi-temps. Le tournant de la rencontre a été le penalty manqué par Ousmane Dembélé, qui aurait pu donner un avantage plus confortable au PSG.

C’est finalement en seconde période que le salut est venu de Fabian Ruiz. L’international espagnol, auteur d’une excellente prestation, a inscrit l’unique but du match à la 50ème minute, suite à une action collective bien construite. Angers, malgré ses efforts, n’est jamais parvenu à réellement inquiéter Lucas Chevalier dans les buts parisiens. Cette deuxième victoire consécutive permet au PSG de prendre la tête du classement de la Ligue 1.

