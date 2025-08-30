France-L1 : Lorient et Talbi humiliés par Lille

30-08-2025

Le LOSC Lille a infligé une lourde défaite à Lorient en s’imposant 7-1 au stade du Moustoir, lors de la troisième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps sans but, les Dogues ont déchaîné leur puissance offensive, marquant à sept reprises en seconde période. Ce festival offensif a permis à Lille de prendre provisoirement la tête du championnat.

Montassar Talbi a disputé l’intégralité de la rencontre avec Lorient.

Il a connu une prestation difficile, à l’image de son équipe. Il a même été à l’origine d’une déviation dangereuse sur un corner en première mi-temps.

Sa note a logiquement été faible, les médias spécialisés lui ayant attribué une note moyenne de 4/10.

