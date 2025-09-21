France-L1 : Lorient fait match nul ! Talbi supérieur à la moyenne

Le match entre Le Havre et Lorient s’est achevé sur un score de parité (1-1), après un match plein de rebondissements. Le Havre aurait pu prendre l’avantage très tôt dans le match, mais un penalty d’Abdoulaye Touré a été repoussé par la barre transversale (4e). C’est finalement Lorient qui a ouvert le score grâce à Tosin (21e). Cependant, la joie des Merlus fut de courte durée, car Le Havre a réussi à égaliser dès le début de la seconde période grâce à Soumaré (47e).

Montassar Talbi, le défenseur central de Lorient, a été averti à la 50e minute. Il a d’ailleurs réalisé une prestation solide dans l’ensemble, contribuant notamment à contenir les attaques havraises. Sa note était de 6.7.