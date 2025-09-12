France-L1 : Lorient prend l’eau à Marseille ! Match entier pour Talbi

L’Olympique de Marseille a largement dominé le FC Lorient lors de la 4ème journée de Ligue 1, s’imposant sur un score de 4 à 0 à l’Orange Vélodrome. Les Phocéens ont montré un visage conquérant et ont su concrétiser leurs occasions, notamment grâce à un but de leur nouvelle recrue, Pavard. Après un début de saison mitigé, cette victoire en supériorité numérique relance la machine marseillaise.

Lorient, de son côté, a été dépassé dans tous les compartiments du jeu et a dû faire face à un match difficile, marqué par un carton rouge précoce. Les Merlus n’ont pas réussi à rivaliser face à une équipe marseillaise percutante et inspirée par ses nouvelles recrues, et s’enfoncent provisoirement dans la zone rouge du classement.

Le défenseur Montassar Talbi a été titulaire pour Lorient, jouant l’intégralité du match. Il a disputé 270 minutes depuis le début de la saison.