France-L1 : Lorient prend l’eau à Marseille ! Match entier pour Talbi

12-09-2025

L’Olympique de Marseille a largement dominé le FC Lorient lors de la 4ème journée de Ligue 1, s’imposant sur un score de 4 à 0 à l’Orange Vélodrome. Les Phocéens ont montré un visage conquérant et ont su concrétiser leurs occasions, notamment grâce à un but de leur nouvelle recrue, Pavard. Après un début de saison mitigé, cette victoire en supériorité numérique relance la machine marseillaise.

Lorient, de son côté, a été dépassé dans tous les compartiments du jeu et a dû faire face à un match difficile, marqué par un carton rouge précoce. Les Merlus n’ont pas réussi à rivaliser face à une équipe marseillaise percutante et inspirée par ses nouvelles recrues, et s’enfoncent provisoirement dans la zone rouge du classement.

Le défenseur Montassar Talbi a été titulaire pour Lorient, jouant l’intégralité du match. Il a disputé 270 minutes depuis le début de la saison. 

Fil d'actualités

France-L1 : Lorient prend l’eau à Marseille ! Match entier po

12-09-2025

Ligue 1-J05 : Le CSS conteste la désignation de Naim Hosni face au

12-09-2025

Volley-Mondial 2025 : La Tunisie domine les Philippines

12-09-2025

Mercato : Le CSS prend un attaquant nigérian

12-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

France-L1 : Lorient prend l’eau à Marseille ! Match entier pour Talbi

12-09-2025

Ligue 1-J05 : Le CSS conteste la désignation de Naim Hosni face au CA

12-09-2025

Volley-Mondial 2025 : La Tunisie domine les Philippines

12-09-2025

Mercato : Le CSS prend un attaquant nigérian

12-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025