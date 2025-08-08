FTF : Le huis clos par zones instauré

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé aujourd’hui la fin de la sanction de huis clos total au championnat. Les saisons passées, un club était sanctionné par un huis clos en cas de la succession de débordements dans les tribunes.

A partir de cette saison, seule la partie des tribunes où les débordements ont eu lieu sera sanctionnée.

Ainsi, en cas de dépassement en zone Virages, les supporters de cette partie du stade seront sanctionnés par un huis clos.

Cette sanction par zone permettra aux clubs de toujours pouvoir compter sur une partie de leurs supporters durant les matches.