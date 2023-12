Gaza: 57 Tunisiens de Gaza arrivent rapatriés en Tunisie

Ce dimanche matin, un vol de rapatriement de la compagnie Tunisair a atterri à l’aéroport international Tunis-Carthage, transportant 57 Tunisiens accompagnés de leurs familles. Parmi eux figuraient des conjoints tunisiens et leurs enfants, tous porteurs de la double nationalité (tunisienne et palestinienne) et résidant à Gaza en Palestine. Le vol, en provenance de l’aéroport international du Caire en Égypte, a été mis en place en réponse à la demande de ces citoyens de regagner la Tunisie.

Présent pour accueillir les rapatriés, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rejiba, a souligné que l’organisation de ce vol n’a pas été une tâche facile. Il a expliqué que la complexité des procédures était liée au contexte actuel, soulignant que cela s’est déroulé dans un climat tendu et nécessitant des efforts considérables des ambassades de Tunisie à Ramallah (territoires palestiniens occupés) et au Caire.

M. Ben Rejiba a également précisé que le ministère des Affaires étrangères a répondu de manière proactive aux demandes de rapatriement reçues par son ambassade en Palestine. Des réunions quotidiennes ont été organisées pour coordonner le retour de ces Tunisiens, un processus qui s’est déroulé en plusieurs étapes.

La première étape a consisté à rassembler les citoyens tunisiens à Gaza pour les conduire ensuite au passage frontalier de Rafah, situé entre la bande de Gaza et Al Arich au Sinaï. À cet endroit, des bus affrétés par l’ambassade tunisienne en Égypte les attendaient pour les transporter jusqu’à l’aéroport du Caire. Ce vol de rapatriement témoigne des efforts déployés par les autorités tunisiennes pour répondre aux besoins de leurs citoyens résidant dans des zones complexes et délicates.

Gnetnews