Gaza: Anthony Blinken répond à Nabil Ammar via l’ambassadeur US en Tunisie

Dans une réunion qui s’est tenue ce jour, le 22 décembre 2023, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a accueilli Joey Hood, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Tunis. Lors de cette rencontre, Hood a remis au ministre une lettre de son homologue américain, Anthony Blinken, en réponse à la lettre envoyée par le Ministre tunisien le 2 novembre 2023 à divers homologues à travers le monde. La lettre exhortait ces derniers à unir leurs efforts pour mettre fin à l’agression contre la bande de Gaza, permettant ainsi au peuple palestinien de recouvrer ses droits inaliénables et d’établir son État indépendant.

Nabil Ammar a réaffirmé la position ferme et claire de la Tunisie face à l’agression brutale perpétrée par l’armée d’occupation contre la bande de Gaza et le peuple palestinien. Cette agression a engendré une situation catastrophique dans les territoires occupés, une situation que le Ministre juge inacceptable. Il a une fois de plus appelé à un arrêt immédiat et définitif de cette agression barbare, à une accélération de la livraison de l’aide humanitaire, et à la fin du siège injuste imposé au peuple palestinien.

Lors de cette rencontre diplomatique, il a été souligné que malgré les divergences importantes sur la question palestinienne et la situation à Gaza, les deux parties ont convenu de poursuivre le développement des relations bilatérales dans divers domaines. Cette démarche vise à servir les intérêts des deux pays amis, en s’appuyant sur leurs relations historiques qui remontent à plus de deux cents ans, lit-on dans un communiqué du MAE.

Gnetnews