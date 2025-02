Gestion des crises et des catastrophes naturelles : Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur prÃ©side une confÃ©rence scientifique

Gestion des crises et des catastrophes naturelles : Le ministre de l’Intérieur préside une conférence scientifique

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, accompagné du secrétaire d’État à la Sécurité nationale, Sofiane Ben Sadok, a présidé, ce mardi 18 février 2025, une conférence scientifique sur « La gestion des urgences, des risques et la réponse aux crises et catastrophes naturelles ». L’événement, organisé par l’Office national de la protection civile en collaboration avec l’Organisation internationale de la protection civile, s’est tenu sous l’égide de l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité.

Parmi les personnalités présentes figuraient Dr Abdelmajid Ben Abdallah Beniyan, président de l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, ainsi qu’un parterre de hauts cadres du ministère de l’Intérieur.

Renforcer la coopération et l’innovation dans la gestion des crises

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a salué la participation du secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur de Roumanie et du secrétaire général adjoint de l’Organisation internationale de la protection civile. Il a souligné l’importance d’une coopération accrue entre les institutions nationales et internationales pour relever les défis croissants en matière de protection civile et de gestion des catastrophes.

Il a également insisté sur la nécessité de favoriser la recherche scientifique et la formation continue dans le domaine de la gestion des crises, afin d’adopter des approches plus efficaces et réactives. Le ministre a salué les efforts déployés par l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité pour le développement des compétences en sécurité et en gestion des risques, contribuant ainsi à bâtir des sociétés plus sûres et résilientes.

Une approche globale et intégrée

Clôturant son intervention, Khaled Nouri a mis en avant la valeur ajoutée de ces rencontres scientifiques dans l’amélioration des méthodes de formation et d’intervention, en conformité avec les standards nationaux et internationaux. Il a réaffirmé l’engagement du ministère de l’Intérieur à poursuivre le développement de stratégies innovantes pour mieux faire face aux défis sécuritaires et environnementaux actuels.

Gnetnews