Giorgia Meloni sera en visite en Tunisie la semaine prochaine

Le président de la République, Kais Saïed, et la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, ont échangé lors d’un entretien téléphonique ce vendredi 2 juin 2023.

Selon la présidence de la République, cet appel visait à examiner les relations exceptionnelles entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que les relations stratégiques entre la Tunisie et l’Union européenne.

L’entretien a également abordé l’initiative du président Saïed d’organiser une conférence sur la migration irrégulière, réunissant tous les pays concernés, notamment les pays d’Afrique du Nord, du Sahel et du Sahara, ainsi que les pays de la rive nord de la Méditerranée. L’objectif de cette conférence serait d’examiner et de traiter les causes de ce fléau aux conséquences inhumaines.

De son côté, la cheffe du gouvernement italien a annoncé qu’elle serait en visite en Tunisie la semaine prochaine.

Gnetnews