Grand-Tunis : La municipalité de l’Ariana rétablit les sabots anti-stationnement à partir de ce mercredi

La municipalité de l’Ariana annonce le rétablissement des sabots anti-stationnement.

Dans le cadre de l’organisation du trafic et de la lutte contre l’arrêt et le stationnement interdits des véhicules dans les régions municipales, le Secrétaire Général, chargé de la gestion des affaires de la commune de l’Ariana, annonce le rétablissement du système des sabots, à compter de ce mercredi 30 août dans l’ensemble de la région municipale.

Le sabot refera son apparition, particulièrement, dans les environs du marché central, les rues avoisinantes, et au niveau du croisement de l’avenue Belhaouane, et l’avenue Mustapha Hjaïj, indique la municipalité à l’endroit des conducteurs de voitures et de camions.

La municipalité appelle au respect des règles de l’arrêt et du stationnement, conformément aux dispositions du code de la route.

Gnetnews