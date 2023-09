Grand-Tunis : Les projets routiers notamment celui de la X20 avancent au ralenti, la ministre tente d’aplanir les difficultés

Les projets d’infrastructure du Grand-Tunis avancent au ralenti, certains sont aux prises avec des difficultés, et leurs délais de réalisation peinent à être respectés.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue en fin de semaine, sur le terrain, pour inspecter certains projets routiers dans les gouvernorats de Tunis, de la Manouba et de l’Ariana, et veiller à résoudre certains problèmes qui en empêchent l’état d’avancement à la cadence requise.

La ministre s’est rendue, en premier, sur le chantier du croisement Ben Daha, pour s’enquérir de l’état d’avancement du deuxième pont du projet de l’échangeur de la route nationale n’o 5 et la route régionale n’o 39, après que les travaux de déviation du réseau du gaz tout au long du pont ont été réalisés, et le site de cet édifice libéré.

Elle a réitéré la nécessité de respecter l’échéancier convenu pour parachever la réalisation des travaux des tronçons restants dans les délais les plus proches, et en assurer l’entrée en exploitation intégrale, en vue d’alléger l’encombrement routier dans la région.

Zenzeri a, par ailleurs, fait le déplacement au projet de la rocade X 20, laquelle connait des difficultés, en vue de tenter de régler certains problèmes, et de voir les dispositions de l’entreprise BTP qui en a la charge, à tenir ses engagements, comme convenu lors des dernières visites de terrain.

Dans le gouvernorat de l’Ariana, la ministre a inspecté l’état d’avancement des travaux de dédoublement de la route locale n’o 533 du point kilométrique 10, au point kilométrique 22.5, et a appelé à accélérer la cadence de réalisation du pont surplombant l’Oued Mdjerda en direction de Kalaât Andalous de 120 mètres de long.

Là aussi, elle a appelé à renforcer les moyens humains et logistiques sur le chantier, afin qu’il soit rouvert à la circulation dans les délais impartis.

Au terme de sa tournée, la ministre a appelé à s’en tenir aux standards et normes techniques, en accélérant la cadence de réalisation des travaux, et en respectant les délais fixés, en vue de garantir l’entrée en exploitation de ces projets routiers, et d’assurer, par ricochet, la fluidité routière escomptée.

Gnetnews