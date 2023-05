Grève dans le secteur de la santé en Tunisie : Les cadres et employés du ministère de la Santé mobilisés

Le secrétaire général de la Coordination nationale des cadres et des agents de la santé, Chokri Mabrouki, a annoncé aujourd’hui que les cadres et les employés du ministère de la Santé entreront en grève ouverte à partir du lundi 29 mai 2023, devant le siège du ministère.

Cette grève couvrira, dans sa première semaine, tous les établissements sanitaires, administratifs, les cabinets et les structures relevant du ministère de la Santé. Dans un second temps, elle touchera tous les services, y compris les urgences et les services internes, a précisé le secrétaire général de la Coordination.

Cette décision a été prise afin de demander la protection des établissements de santé contre les actes de corruption et d’exiger des poursuites à leur encontre. La Coordination réclame également l’application d’un procès-verbal signé le 16 février, l’élaboration d’un statut et l’ouverture de recrutements. L’augmentation de la prime de production, des fonctions et la création d’un fonds pour les erreurs médicales font également partie des revendications.

Mabrouki a également noté qu’une délégation de la coordination s’était retirée hier, vendredi, d’une séance de négociations avec les responsables du ministère de la Santé. Il a averti que plusieurs cadres et employés du secteur de la santé seront contraints de quitter le pays et de migrer en raison de la négligence des autorités.

Gnetnews