GrÃ¨ve dans lâ€™enseignement secondaire : La fÃ©dÃ©ration maintient la pression sur le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation

Grève dans l’enseignement secondaire : La fédération maintient la pression sur le ministère de l’Éducation

La Fédération générale de l’enseignement secondaire a annoncé l’organisation d’une grève de présence le mercredi 26 février 2025, touchant l’ensemble des collèges et lycées publics. Ce mouvement vise à réclamer l’application des accords précédemment conclus et la révision des primes spécifiques au secteur, selon le secrétaire général de la fédération, Mohamed Safi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Safi a regretté l’absence d’initiative du ministère de l’Éducation pour ouvrir des négociations sur la grève. Il a précisé que des réunions avec les enseignants seront organisées et qu’une pétition sera soumise le jour de la mobilisation, conformément aux règlements internes de la fédération.

La décision de cette grève a été prise lors du comité administratif du 4 février 2025, après l’échec de deux sessions de négociation entre la fédération et le ministère, tenues les 13 novembre 2024 et 31 janvier 2025.

Parmi les principales revendications, la fédération exige :

-La promulgation du statut du secteur et l’achèvement des procédures de recrutement.

-L’application des accords passés avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.

-Une loi criminalisant les agressions contre les enseignants.

-La fin des interventions judiciaires dans les affaires éducatives.

-Une revalorisation des primes et des rémunérations liées aux examens nationaux.

-La création de nouvelles promotions et l’achèvement des négociations sur la prime de continuité.

-Une participation active de la fédération aux réformes éducatives.

