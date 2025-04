Grève nationale des jeunes médecins ce lundi : Les revendications s’intensifient

L’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins (OTJM) observe, ce lundi 21 avril 2025, une grève nationale dans l’ensemble des hôpitaux universitaires et facultés de médecine du pays. Le mouvement vise à dénoncer des conditions de travail jugées précaires et à revendiquer une meilleure reconnaissance matérielle des efforts fournis, a déclaré le vice-président de l’organisation, Baha Eddine Rabii.

Cette grève concerne l’ensemble des activités hospitalo-universitaires des étudiants en médecine, des internes et des résidents. Toutefois, des équipes resteront mobilisées pour assurer les gardes dans les services hospitaliers, et le fonctionnement des services d’urgence sera maintenu.

Parmi les principales revendications figurent la révision du montant des bourses et des salaires mensuels, actuellement compris entre 750 et 1250 dinars, ainsi que le paiement des heures de garde, restées impayées dans de nombreux établissements. Les jeunes médecins demandent également une revalorisation du tarif horaire des gardes, fixé entre 1 et 3 dinars par heure, un montant jugé dérisoire au regard de la charge de travail.

Des réunions sont prévues à 11h00 dans les quatre facultés de médecine (Tunis, Sousse, Monastir et Sfax) afin d’évaluer les suites du mouvement et d’envisager d’éventuelles actions d’escalade.

