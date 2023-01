Hajj: La Tunisie obtient un quota de 10.982 pÃ¨lerins, l’Ã¢ge maximum relevÃ© Ã  65 ans

Hajj: La Tunisie obtient un quota de 10.982 pèlerins, l’âge maximum relevé à 65 ans

Le ministre des Affaires religieuses a signé ce vendredi, avec son homologue saoudien, un accord sur les modalités du Hajj pour l’année 1444 de l’Hégire.

Cet accord a été entériné en marge de la visite effectuée par Ibrahim Chaïbi, le ministre des Affaires religieuses, au Royaume d’Arabie saoudite pour participer au Congrès et à la foire dédiés au Hajj et à la Omra, organisée par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra à Djeddah du 9 au 12 janvier.

Dans un communiqué du ministère il est indiqué que l’âge maximum a été revue à la hausse, à 65 ans, et que le quota de pèlerins tunisiens cette année a été fixé à 10 982.

Le 9 janvier courant, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Ben Fawzan al-Rabia avait affirmé que le nombre de pèlerins reviendrait au niveau d’avant la pandémie de Covid-19.

L’Arabie saoudite a fixé le nombre de pèlerins provenant de l’intérieur et de l’extérieur du Royaume à environ un million de pèlerins, qui devront tous être vacciné contre le coronavirus.

Gnetnews