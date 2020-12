Hand-Ball – Championnat : Programme de la 1Ã¨re journÃ©e

Hand-Ball – Championnat : Programme de la 1ère journée

Voici le programme de la première journée de la première phase du championnat de Tunisie de Hand-Ball qui se jouera ce samedi :

EBS Beni Khiar – Stade Tunisien

JS Chihia – CS Msaken

AS Hammamet – Jendouba Hand-Ball

CHB Jammel – CA Bizertin

CS Sekiet Ezzit – FS Menzel Horr

EM Mahdia – US Menzel Temim

AS Teboulba – US Sayada : Reporté

Espérance de Tunis – ES Rades : Reporté

Etoile du Sahel – Olympique Soliman : Reporté

GnetNews